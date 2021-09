Di Marzio: "Napoli, non c'è stata partita. Osimhen? E' straripante ma può ancora migliorare"

Napoli Calcio - Gianni Di Marzio a Zona Goal, trasmissione di TMW Radio, ha parlato del successo del Napoli:

"Non c'è stata partita. Disarmante la sicurezza del Napoli ma anche il fatto che il Cagliari sia venuto a Napoli a non giocare. Ha dimostrato il Napoli di avere un Osimhen straripante. E Anguissa ha messo a posto il centrocampo del Napoli. In classifica ha allungato sull'Inter, una serata meglio di questa non poteva esserci. Il Cagliari ha giocato una partita rinunciataria, sono rimasto deluso da Mazzarri. Bisogna avere più coraggio. Osimhen? Può ancora migliorare, può decisamente segnare di più. Lo conosco da tempo, lo seguo da anni. Quando ha la palla ai piedi è una furia, se riesce a imparare quando inserirsi e come attaccare l'area, diventa incredibile. Spalletti parla di condominio? Ci crede eccome allo Scudetto, è padrone della situazione, si è assunto delle responsabilità e sa cosa ha tra le mani".