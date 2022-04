Di Marzio: "Il Napoli ha formalmente chiuso due operazioni. Osimhen? Inevitabile piaccia in Premier"

Gianluca Di Marzio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Kvaratskhelia? Formalmente è del Napoli. E' un'operazione chiusa, ragazzo molto interessante speriamo possa adatatrsi al nostro calcio. Gode di grande stima da parte degli addetti ai lavori, può essere rivelazione. Mathias Olveira? Trattativa avanzata, ma non chiusa. Siamo ai dettagli, il presidente del Getafe è un tipo molto particolare. Credo però la trattativa sia in dirittura d'arrivo. Osimhen? Inevitabile possa scatenare interessamenti di club inglesi. Sicuramente non del Man City che prenderà Haaland. Mi auguro che Victor possa restare un altro anno a Napoli"