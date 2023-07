Di Marzio: "Dicevano che portavo male al Napoli, fui il primo ad annunciare l'arrivo del Pocho"

Napoli - Lunga intervista di Gianluca Di Marzio a Il Mattino per parlare tanto anche del Napoli, la sua squadra del cuore per cui è tifoso. Il giornalista di Sky festeggia i 20 anni della trasmissione Speciale Calciomercato e racconta alcuni aneddoti sul Napoli. Queste alcune delle dichiarazioni sul giornale Il Mattino:

«Sanno tutti che sono nato a Napoli e sono figlio del primo allenatore napoletano del club azzurro, e per questo ero in difficoltà per ogni esultanza ai gol. È stata dura far capire che devo fare una telecronaca imparziale. Pensavano dovessi fare il tifoso. Addirittura se il Napoli perdeva mi dicevano che portavo male.

Sono stato il primo ad annunciare l'arrivo del Pocho. Mentre ricordo anche la trattativa che non si concretizzò per l'arrivo di Astori: per tanti giorni si era parlato di lui e non si fece per i diritti di immagine. Ogni volta che ricade l'anniversario della sua morte ci ripenso».