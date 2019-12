Gianni Di Marzio, ex allenatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni de Il Bello del Calcio, trasmissione televisiva in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Partita difficile perché è una squadra giovane che ha sempre sfronato dei grandissimi talenti come De Bruyne, Koulibaly, Cortuois, ecc. Partita importante per il Napoli: il presidente aspetterà la partita di domani per fare un passo importante".