Di Lorenzo sulle critiche: "Ci stanno, ma quelle social non le leggo più! Non ammetto le offese" | VIDEO

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è il protagonista di Drive&Talk, il nuovo podcast qui integrale della SSC Napoli. Ed in venticinque minuti di intervista si racconta a 360 gradi.

In un passaggio, parla delle critiche e dei social in particolare:

“Le critiche sono sempre lì fuori. Alcuni anni fa, direi che l'ho trovato più difficile perché ci ho fatto più caso. Ora ci sono passato, ci sono persone che fanno solo quello, se sei lì a leggere tutto ti scrivono, ti toglie la vita. La critica è sempre lì, come ho detto, ma devi essere bravo ad andare avanti perché c'è così tanta pressione in questo sport e ci sono match belli e match brutti. Devi essere pronto a tutto. La cosa che penso stia diventando brutta è che dopo una brutta partita, potrebbero insultare la tua famiglia o i tuoi figli. Penso che sia oltre quella che dovrebbe essere solo una critica costruttiva proveniente dai tifosi. Quando toccano una famiglia e altre cose del genere coinvolte, è ingiusto. Solo perché hai un brutto match, non dovresti augurare le cose peggiori nel mondo. Ora presto meno attenzione a tutto ciò perché so che alcune persone lo fanno apposta solo per avere i loro tre minuti di visibilità. Leggo il meno possibile e posso stare tranquillo”