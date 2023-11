Di Lorenzo: "Situazione complicata, speriamo di risolvere presto" Nel primo giorno di raduno della Nazionale, il Centro Tecnico Federale di Coverciano ospita la ‘Hall of Fame del Calcio Italiano. Il capitano del Napoli Di Lorenzo è stto sollecitato a parlare del momento Napoli ma ha risposto con decisione: "Non posso rilasciare dichiarazioni sulla nostra situazione. E' una situazione particolare che non ci vede felici, faremo di tutti per risolverla, ma non posso dire altro".