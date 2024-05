Di Lorenzo sostituito, Giuffredi svela: "Sapete cosa mi ha detto il capitano?"

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia La Rete su Tele A:



"Se Calzona ha dato una spiegazione a Di Lorenzo per averlo sostituito? A fine partita ho chiesto a Giovanni se avevano concordato questo cambio, e lui è rimasto senza parole perché non avevano concordato niente. Detto questo, con Calzona stiamo perdendo fin troppo tempo. Abbiamo preso un professore di scuola media e gli abbiamo dato la cattedra universitaria senza farlo studiare. Questo è Calzona, un professore di scuola media messo ad insegnare all'Università con una cattedra regalata. Quello che ha fatto Calzona ieri sia da persona non poco intelligente, di più. Oppure ci posso vedere dell'altro: sostituire un giocatore a 3 minuti dalla fine quando c'è quel clima, significa che o non ci arrivi col cervello perchè stai rovinato o c'è qualcosa sotto".