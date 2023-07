Di Lorenzo, l'agente: "Ci teneva ad essere una bandiera del Napoli, mi ha sempre detto una cosa! Grazie ad ADL per un grande gesto"

Notizie Napoli calcio. Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sportmediaset dopo il rinnovo del capitano azzurro:

Queste le parole di Giuffredi dopo il rinnovo di Di Lorenzo con il Napoli fino al 2029:

"Aveva il desiderio di legarsi a vita a Napoli, De Laurentiis ha fatto l’ennesimo grande gesto verso Giovanni e lo ringraziamo. Di Lorenzo non mi ha mai chiesto di fare mercato o di fare nuove esperienze. Ha scelto di essere la bandiera del Napoli, facendo tornare il calcio all’antico. Il presidente ha sposato questo desiderio e lo ringrazio ancora per l’attaccamento verso il capitano, dimostrando che lui si rende disponibile verso chi si comporta in maniera corretta”.