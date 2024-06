Di Lorenzo: "Napoli? Sono serenissimo, quando ci sarà da parlare ci metterò la faccia come sempre"

Notizie Napoli - Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia in Germania in vista dell'esordio ufficiale sabato sera contro l'Albania. Ecco un estratto delle sue parole:

“Sereno nel concentrarmi sull’Europeo mentre sono al centro del mercato? Io sono serenissimo, qualcuno ha detto che sono triste e silenzioso ma queste sono stronzate, è la verità. Non sono vere, poi la gente vuole mettere in giro voci per alimentare. Io sono serenissimo, voglio affrontare l’Europeo e la concentrazione è qui. Quando si parlerà del Napoli, ci metterò la faccia come ho sempre fatto e non mi tirerò indietro. Ora però mi concentro sull’Europeo”.