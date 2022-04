Di Lorenzo: "Tornare in Champions è fondamentale! Contestazione? Capiamo la delusione dei tifosi" | VIDEO

Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, è intervenuto in mixed zone dopo la vittoria contro il Sassuolo:

"Passare subito in vantaggio ci ha aiutato a mettere la partita in discesa. Contestazione? Capiamo la delusione dei tifosi perchè è anche la nostra. Abbiamo sbagliato 2-3 partite che non ci hanno permesso di lottare per lo scudetto. Adesso mancano tre partite in cui dobbiamo dare il massimo e portare a casa la qualificazione Champions che per noi è importantissima. Non è certamente una cena che ci ha permesso di vincere questa partita. La vicinanza del presidente ci ha fatto molto piacere come condividere con lui una cena, ma ogni partita ha una storia a parte. Purtroppo abbiamo sbagliato alcune partite che non ci hanno permesso di rimanere agganciati al treno salvezza e ce ne dispiace perchè poteva essere un anno molto importante. Siamo vicini alla qualificazione per la Champions che è un traguardo fondamentale perchè questa squadra, la piazza e i tifosi non posso rimanere fuori per 3 anni da questa competizione europea".