Di Lorenzo-Mario Rui, l'agente: "Nessun problema tra Garcia e lo spogliatoio. Smentisco una voce che circola"

Mario Giuffredi, agente dei calciatori del Napoli Di Lorenzo, Mario Rui, Gaetano e Politano, è intervento nel corso della trasmissione 'Delietta Gol' in onda ogni giovedì alle 21:50 su Prima Tv canale 17 e TV Luna canale 83.

“Di Lorenzo e Mario Rui? Hanno rinnovato e resteranno a Napoli finché ci saranno i presupposti e fin quando la società ha piacere di averli. Napoli non deve essere un punto di partenza o una situazione di passaggio ma deve essere un punto di arrivo”. Poi Giuffredi ha aggiunto: “Tra l’allenatore e lo spogliatoio non c’è nessun problema. Quello del Napoli è un gruppo di bravi ragazzi e non è vero che non abbiano più voglia o più fame”.