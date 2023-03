Di Lorenzo, l'agente: "Resta a Napoli, stiamo parlando con De Laurentiis del rinnovo! Top Club? Gli azzurri lo sono"

Calciomercato Napoli - Potrebbe alzare una coppa al suo primo anno da capitano con gli azzurri, Giovanni Di Lorenzo. E del suo futuro ha parlato il suo procuratore, Mario Giuffredi.

Rinnovo Di Lorenzo: parla l'agente

Queste le parole dell'agente Mario Giuffredi sul rinnovo di Di Lorenzo e il futuro a TMW:

Nel Napoli uno dei punti di forza è il capitano, Di Lorenzo. Ti aspettavi questo grande campionato da parte sua?

"Sono anni che Giovanni Di Lorenzo gioca a questi livelli. Magari adesso le sue prestazioni vengono accentuate da quelle del Napoli che sta disputando una stagione eccezionale, ma le sue prestazioni sono sempre state di alto livello. E’ un ragazzo bravissimo ed un calciatore di grande intelligenza. Più che dalle sue prestazioni sono rimasto sorpreso dalla sua capacità di essere leader. Non me lo aspettavo, ed invece si sta dimostrando tale sia in campo che nello spogliatoio. E’ un leader silenzioso, determinante in campo ma anche nello spogliatoio dove aiuta a far capire a tutti gli altri l’importanza di questo club".

La volontà di Giovanni Di Lorenzo, che conosce e segue da tempo, è quella di proseguire con il Napoli? A che punto sono i dialoghi per l’eventuale prolungamento contrattuale?

"Di Lorenzo lo conoscevo già dai tempi della Reggina. Poi sinceramente l’ho perso di vista e lo ritrovai ad Empoli in B, un club con cui ho lavorato e lavoro molto. Il discorso rinnovo lo vedremo prossimamente, abbiamo già affrontato l’argomento con il presidente Aurelio De Laurentiis. Ne riparleremo ma non sarà un problema, perché il Napoli si ritrova un calciatore ed un uomo importante. La sua volontà è quella di restare al Napoli, così come la volontà del Napoli dovrà essere quella di andare avanti insieme".

Poiché le sue prestazioni non sono passate inosservate, se dovesse arrivare una proposta da qualche top club europeo sarà presa in considerazione?

"Di Lorenzo a Napoli sta molto bene, è molto legato alla città, al club ed ai tifosi. Non vedo il motivo per cui debba cambiare. Il Napoli oggi è un club importantissimo, fra i top in Europa. A meno di situazioni particolari resta a Napoli".