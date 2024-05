Di Lorenzo, l'agente: "I fischi di ieri non c'entrano col suo addio! Vuole andare via perché..."

Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Si Gonfia La Rete in onda su Tele A:

“Sicuramente Di Lorenzo non vuole andare via perchè l’hanno fischiato ieri. I fischi fanno parte del lavoro, uno li accetta e va bene così. Nella vita si può essere acclamati o fischiati. Vedo che dei giornalisti sono andati a prendere delle mie dichiarazioni passate in cui dissi che Di Lorenzo aveva firmato per restare a vita a Napoli, e un’altra dichiarazione in cui ho detto che chi avrebbe lasciato Napoli adesso sarebbe stato un vigliacco. Ho detto queste cose e non le nego. Ma ho sempre sottolineato che saremmo rimasti a Napoli se il club ci vuole, ma se il club non ci vuole non è che per forza io devo trattenere un mio giocatore al Napoli. Quando viene comunicato a un giocatore che se arriva un’offerta lui può essere ceduto, vuol dire che tu non reputi più indispensabile quel giocatore e non lo reputi al centro del tuo progetto. Credo che ogni uomo di calcio che arriva in un nuovo contesto chiama un giocatore e dice che è inamovibile se così lo ritiene. Se invece gli viene detto che il presidente ha detto che se arriva un’offerta lui lo cede. Ciò non significa rinnegare il contratto che abbiamo sottoscritto o rinnegare ciò che ho detto”.