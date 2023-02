Di Lorenzo, l'agente: "Ha chiesto al Napoli il rinnovo a vita! Ne parliamo a fine anno, sul premio Champions..."

Calciomercato Napoli - A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Politano e Mario Rui:

"Il Napoli è una squadra che ha un percorso, è stata costruita negli anni. È allenata da un allenatore capace e poi c’è un direttore sportivo molto bravo che ogni anno ha aggiunto ciò che mancava. Lo spogliatoio oggi è diventato la forza di questa squadra. Il Napoli vince lo scudetto perché in questo momento è per distacco la più forte in Italia e una delle più forti in Europa. Tante squadre vincono non giocando, il Napoli invece esprime un calcio tra le migliori in Europa. Il premio Champions League? La storia dei premi non la conosco perché se ne occupa Di Lorenzo e non chiedo perché sono cose interne dello spogliatoio. I giocatori sono incentivati dalla fame e dalla voglia che hanno di stupire. Vincere uno scudetto o essere una mina vagante in Champions è l’incentivo che hanno questi ragazzi. Penso che abbiano la voglia di stupire e sono incentivati a sbalordire l’Europa intera. Se il Napoli passerà il turno contro l’Eintracht potrebbe diventare una mina vagante.

Di Lorenzo ha espresso il desiderio di restare al Napoli e se il club lo vorrà saremo felici di restare. È grato e vorrebbe giocare per tutta la durata della sua carriera qui, ma per fare queste cose bisogna essere predisposti in due. Le valutazioni verranno fatte con serenità al termine del campionato. Per Di Lorenzo essere il capitano del Napoli e vincere lo scudetto successivo a quello vinto da Maradona vuol dire scrivere pagine di storia indelebili. Il giocatore è più concentrato su questo oggi, passano in secondo piano le situazioni contrattuali. L’obiettivo è quello di scrivere la storia, poi il resto sono cose che verranno successivamente".