Di Lorenzo, l'agente: "Errore che capita a tutti, è umano. Ma ha giocato una gara da 7 in pagella"

Ultime notizie Champions League - Queste le parole a Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma di Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo:

"L’errore di Di Lorenzo di ieri sera? È un errore che capita a tutti, ogni tanto anche a lui che è un essere umano, ci sta abbia fatto un errore. Anche nella partita di ieri ho visto i suoi aspetti positivi, ha continuato a giocare come sa fare. Non mi sembra che chi ha giocato sulla sua fascia lo abbia messo in difficoltà. Vinicius non è mai riuscito a saltarlo. Se non avesse fatto quell’errore sarebbe stata una partita da 7. Ma un errore capita a tutti e anche a lui, quindi lascia il tempo che trova".