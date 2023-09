Di Lorenzo, l'agente: "Capitano della Nazionale? C'è stima umana e professionale con Spalletti! Se lo sceglie allora..."

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente del capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo Mario Giuffredi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Giovanni nuovo capitano della nazionale di Spalletti? Sicuramente tra i due c’è sempre stato un grandissimo rapporto di stima professionale e umano, se Giovanni sarà il nuovo capitano la scelta sarà di Spalletti e sarà un motivo di grande orgoglio per me che lo rappresento. Viviamo con grande tranquillità l’attesa, non sarà la fascia di capitano a scalfire la stima che Spalletti ha in Giovanni”