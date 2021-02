Di Lorenzo: "Importante arrivare a questa sfida con una vittoria, le assenze devono responsabilizzare tutti"

Ultime notizie calcio Napoli – Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Granada. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Arrivare a questa partita con una vittoria è importante per il morale e dobbiamo sfruttare questo aspetto a nostro vantaggio. Mancano tanti elementi ma questo deve responsabilizzare tutti per dare qualcosa in più. La qualificazione in Champions passa dal campionato ma può passare anche dall’Europa League e quindi dobbiamo dare il massimo”.