Di Lorenzo e Mario Rui, l'ex allenatore: "Garcia? Chiedete a lui cosa pensa di Mario. DiLo mezzala non avevo mai pensato di farlo giocare"

A Radio Crc nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Gianluca Atzori, ex allenatore di Mario Rui allo Spezia e di Di Lorenzo alla Reggina.

“Di Lorenzo mezzala non avevo mai pensato di farlo giocare, l’ho sempre visto quarto a destra perché lì ha spiccate qualità. Mario Rui quando ha la palla tra i piedi, questa canta e quando c’è questa qualità, diventa fondamentale averlo in campo. Non entro nel merito delle scelte di Garcia, bisognerebbe chiedere all’allenatore cosa pensa di Mario Rui. Io lo conosco, so il suo valore e quello che può dare.

Napoli-Milan è una gara difficile a causa dalle tensioni interne che regnano all’interno dei due club. Spero di vedere qualità nel gioco perché sia Napoli che Milan hanno in rosa giocatori importanti capaci di rendere una partita spettacolare. Mario Rui anche fisicamente ha dimostrato di saper stare dietro a tutti, forse Olivera ha più centimetri e questo può far pendere l’ago della bilancia da una parte o dall’altra.

Quello che ha fatto Spalletti l’anno scorso è difficilmente ripetibile se non impossibile. Quest’anno il Napoli può vincere di nuovo il campionato, la differenza sta nel fatto che adesso tutti conoscono il valore del Napoli e tutti vogliono batterlo. La Juventus può allenarsi con la settimana tipo: il turno infrasettimanale col tempo logora mentre quest’anno la Juve può giocare con meno tensioni e fare un campionato all’altezza.

Caso scommesse? Questa vicenda mi rattrista molto, ma non mi va di mettere la croce addosso a questi ragazzi che hanno sbagliato anzi, vanno aiutati”