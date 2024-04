Di Lorenzo: "Col Monza dimostrazione di forza. Mancano sette partite, vogliamo raccogliere il massimo"

Ultime notizie SSC Napoli - Serata di beneficenza a Palazzo Caracciolo, che vede la presenza anche di De Laurentiis e alcuni giocatori del Napoli, fra i quali capitan Di Lorenzo e Giacomo Raspadori: un evento, Pink Tie Ball, che è il Charity Gala che Susan G. Komen Italia organizza per sensibilizzare e raccogliere fondi da destinare a nuovi progetti nell’azione di contrasto ai tumori del seno.

Il capitano Giovanni Di Lorenzo durante la serata ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del Tg3 Campania:

"Mancano sette partite e noi vogliamo raccogliere il massimo da queste ultime partite di campionato. Siamo un po' indietro in classifica, quindi daremo tutto per cercare di recuperare terreno su quelle davanti: la squadra è ben proiettata su quello che deve fare.

Scatto nel secondo tempo col Monza? Siamo scesi in campo con un altro atteggiamento e con un altro spirito che ci deve essere dall'inizio. Poi alcune partite riesci ad approcciarle in maniera positive, altre meno. Però la squadra è concentrata e ieri ha dato una buona dimostrazione di forza contro una squadra in salute. Quindi sobbiamo ripartire da questo secondo tempo per affrontare le ultime sette partite col massimo impegno"