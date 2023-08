Di Lorenzo: "Che emozione indossare la fascia di capitano! Bellissimo vedere i nostri tifosi esplodere per lo scudetto"

La prima volta che ho indossato la fascia di capitano è stata un'emozione indescrivibile.

Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei colleghi di GQ:

"Essere il capitano di una squadra come il Napoli è qualcosa di bello che non mi aspettavo succedesse. Ogni giorno lavoro per meritare questa fascia e di rappresentare i miei compagni e lo spogliatoio.

Il momento più bello è stato sicuramente lo scudetto che questa città aspettava da 33 anni e per la gioia dei nostri tifosi che ogni giorno ci trasmettono la passione per questa maglia.

Indicare la cosa più pazza della festa scudetto è difficile, ma è stato bello vedere esplodere la gente in piazze per la nostra vittoria perchè ci fa capire l'amore che provano per questa squadra".