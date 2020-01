Di Lorenzo: "Abbiamo meritato di passare il turno, è importantissimo per noi! Non c'era nulla da chiarire... Il San Paolo pieno fa un certo effetto, è bellissimo!"

Ultimissime calcio Napoli - Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport dopo la vittoria sulla Lazio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Il mio ruolo è da esterno ma se mi chiedono di fare il centrale faccio il massimo. Hanno una coppia di attaccanti molto forte e dovevamo stare concentrati per tutta la gara, siamo contenti del passaggio del turno. Ci siamo compattati in questi giorni e si è visto anche quando siamo andati sotto di un uomo. Il San Paolo pieno fa un certo effetto, quando è così è davvero bellissimo. Fermare l’attacco della Lazio? Dovevamo stare stretti per contenerli ed abbiamo fatto una grande partita di squadra, ci siamo difesi bene ed abbiamo provato a ripartire e ad essere pericolosi quando avevamo il possesso. Supplementari? Abbiamo fatto veramente bene ed abbiamo meritato di passare. Anche la Lazio ha avuto delle occasioni ma siamo contenti di aver passato il turno. Cosa è successo dopo Sassuolo? I nuovi si sono presentati bene. Chiarimenti? Non c’è stato nulla da chiarire. Con Inter e Lazio abbiamo fatto buone prestazioni, la partita che abbiamo sbagliato è quella contro la Fiorentina. Abbiamo centrato il passaggio del turno in una competizione dove vogliamo arrivare fino alla fine”.