Di Lorenzo a Sky: "Vantaggio andava gestito meglio, ma meritavamo di vincere! Su qualificazione e tabù Maradona..."

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del post partita di Napoli-Union Berlino 1-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Dovevamo gestire meglio il vantaggio. Abbiamo battuto l’angolo velocemente e non eravamo in posizione, non si possono prendere queste ripartenze. Dispiace perché la vittoria era meritata, faremo di tutto per qualificarci perché è ancora tutto aperto”.

Squadra incompiuta? Oggi abbiamo fatto una buona partita, dovevamo gestire meglio qualche situazione ed essere più concreti. Il pareggio non ci sta, dispiace per i tifosi perché non siamo riusciti a vincere nuovamente in casa ma daremo tutto per passare il turno”.

Troppa convinzione nel secondo tempo? Anche all’andata era stato difficile sbloccare la partita. Oggi ci eravamo riusciti e dovevamo gestirla meglio cercando il secondo gol. La prestazione c’è stata, ora dobbiamo guardare avanti”.

Tabù Maradona? Dispiace per i tifosi, sono sempre eccezionali e ci spingono fino all’ultimo minuto. Presto torneremo a vincere in casa”.