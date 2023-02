Di Lorenzo a Sky: "Spalletti ci dà tante soluzioni, oggi m'aveva chiesto una cosa! Preconcetti verso i giocatori italiani? Io penso a lavorare"

A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto il difensore e capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo per parlare di Napoli-Cremonese.

“Cerchiamo di affrontare tutte le partite al massimo e poi vedremo dove arriveremo. Io penso che abbiamo dimostrato di essere un gruppo e una squadra seria che affronta ogni partita al massimo delle sue possibilità. In questo campionato non ci sono partite scontate, ci prepariamo sempre al meglio cercando di fare più punti possibili”.

“Mancata continuità lo scorso anno? Abbiamo sbagliato due partite che non ci hanno permesso di giocarcela fino alla fine. Stiamo lavorando bene, ci godiamo queste soddisfazioni e continuiamo così”

“Il mister è molto bravo nel tenerci sulla corda, ci dà tante soluzioni a seconda dell’avversario e mi ha chiesto oggi di stare più dentro al campo. Il compito dell’allenatore è trovare soluzioni e lui è molto bravo: ha avuto un ruolo importante per me e per gli altri calciatori.

Preconcetti verso i giocatori italiani? Io penso a lavorare, sono contento del percorso che ho fatto e di ciò che ho fatto a Napoli: dò il massimo in allenamento ed in partita e sono contento”