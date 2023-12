Di Lorenzo a Sky: "Qualificazione meritata, Meret ha fatto due grandissime parate! Continueremo a lottare per questa maglia e per i tifosi"

A Sky Sport, durante il post-partita di Napoli-Braga, è intervenuto il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo:

“Siamo contenti dell’obiettivo raggiunto, il girone non era facile con ottime squadre e abbiamo lottato: posso dire che abbiamo meritato la qualificazione, bene così.

Non abbiamo subito gol e mandato un segnale? Sicuramente è positivo, Meret ha fatto due grandissime parate e siamo contenti per lui. È importante per tutti non subire gol, bene la vittoria e bene gli zero gol subiti, siamo contenti.

A che punto siamo come preparazione e condizione fisica e mentale? C’è tanto da lavorare, dobbiamo migliorare alcuni aspetti ma stiamo facendo buone partite. Uno magari guarda solo il risultato, ma le prestazioni ci sono state e ci lasciano ben sperare per le prossime partite. Continueremo a lottare per questa maglia e per i tifosi che ci hanno sempre sostenuto: siamo contenti di aver vinto davanti a loro”