Di Lorenzo a Mediaset: "Vogliamo passare il girone a tutti i costi, dispiace per i tifosi"

Napoli - Le parole di Giovanni Di Lorenzo ai microfoni di Infinity+ sui Canali Mediaset dopo la partita Napoli-Union Berlino di Champions League:

"Abbiamo preso gol da ripartenza di calcio d'angolo, non si può prendere un gol così. Dispiace per il risultato perché meritavamo ampiamente la vittoria. E' ancora tutto aperto. E' mancato l'ultimo passaggio o la conclusione per il 2-0 che ci avrebbe permesso di gestire. Vogliamo passare a tutti i costi questo girone e ci sono ancora due partite da giocare. Tutte le partite sono decisive, lo sarà questa col Real Madrid o l'ultima col Braga. Faremo il massimo per superare il girone. Devo rivedere il gol annullato ad Anguissa, dal campo sembrava che fossi saltato normalmente. Risultati negativi al Maradona? Si tratta di risultato solo, dispiace pr il pubblico la prestazione c'è sempre stata e faremo punti in casa. Vogliamo far ritornare questo stadio il nostro fortino".