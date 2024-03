Di Lorenzo a Mediaset: "Non è ammissibile prendere 2 gol in 3 minuti, ora obiettivo alla qualificazione in Champions"

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto a Mediaset Infinity+ nel post partita di Barcellona-Napoli:

"Non abbiamo avuto un approccio positivo alla gara, la pressione è normale a questi livelli. I primi due gol ci hanno condizionato la gara con 2 gol in 3 minuti a questi livelli non è ammissibile. Volevamo andare avanti e dispiace per quello che è accaduto, alla fine siamo rimasti in partita fino alla fine. L'obiettivo è la qualificazione alla Champions, siamo sulla buona strada e siamo ripartiti col nuovo allenatore con entusiasmo e qualità di prestazione. Ci stiamo rifacendo, dispiace per la Champions perché ci tenevamo davvero tanto".