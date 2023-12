Di Lorenzo a Mediaset: "Nessuno deve permettersi di criticare Kvaratskhelia, nessuno ha mai messo in dubbio l'impegno di Osimhen"

Napoli - Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Infinity+ a Mediaset dopo Napoli Braga:

"Viaggio di Osimhen? Non gli portava via fatiche. Osimhen ha meritato questo premio, interessa ciò che dà in campo e negli allenamenti. Basta vederlo e mai nessuno ha messo in discussione questo. Sono contento che sia tornato al gol. L'obiettivo era tornare a vincere. Nessuno si deve permettere di criticare Kvaratskhelia per ciò che sta facendo e che ha fatto lo scorso anno. Ormai oggi si fanno giudizi solo guardando gli highlights. Nessuno vede ciò che fa ogni giorno per la squadra in campo, è un ragazzo eccezionale, un campione che ci teniamo stretto e nessuno deve permettersi di criticarlo".