Di Lorenzo a Dazn: "Vittoria liberatoria, ma l'impegno non è mai mancato! Dobbiamo essere più concreti, sul gruppo e la Supercoppa..."

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Salernitana 2-1. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Siamo stati bravi a pareggiarla prima della fine del primo tempo, è difficile fare gol, la Salernitana si era chiusa bene, l'episodio ci ha aiutato. Siamo partiti bene cercando di fraseggiare, abbiamo preso l'eurogol. Sotto l'aspetto dell'impegno non è mancata la squadra, e alla fine il gol ha ripagato i nostri sforzi. A fine primo tempo ho chiarito con Candreva, sono cose di campo, avevo frainteso io. La partita era importante per entrambi. La rete di Rrahmani è stata liberatoria.

Sul momento della squadra: "Quest'anno non riusciamo a sbloccare certe gare, non siamo concreti ma siamo contenti per questa vittoria che è importante per la classifica. Questi sono momenti dove non ci sta girando e dobbiamo dimostrare il nostro carattere. Io cerco sempre di dare una mano ai compagni che sono fantastici. Sono orgoglioso di essere il capitano di questa squadra in momenti belli e brutti".

Sullo spogliatoio: "L'impegno della squadra non è mai mancato, mi sento di dire che l'atteggiamento la squadra non lo ha mai sbagliato. Supercoppa? Sarebbe bello vincerla, ce la giochiamo. Si tratta di una competizione dove si azzerano un po' tutti i valori. Affronteremo la Fiorentina cercando di arrivare in finale e portare questo nuovo trofeo a Napoli".