Di Lorenzo a Dazn: "Sono contento della prestazione, ci sono tutti i presupposti per una bella stagione"

Napoli Sassuolo - Giovanni Di Lorenzo parla a Dazn al termine di Napoli Sassuolo di Serie A:

"Sotto l'aspetto della testa e della gestione siamo miglioriati già tanto lo scorso anno. Abbiamo gestito tanto la palla e sono contento della pestazione di oggi mai contro un avversario forte che gioca bene. Siamo felici i quanto stiamo facendo in questo inizio di campionato. Cerco sempre di mettermi alle spalle dell'ultimo difensore e per questo siamo partiti forte. Ci sono tutti i presupposti per una bella stagione".