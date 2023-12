Di Lorenzo a Dazn: "Siamo delusi, ma non meritavamo di perdere! Scudetto scucito? Inutile parlarne, pensiamo partita dopo partita"

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Napoli-Inter 0-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il risultato non ci lascia felici, eravamo delusi nello spogliatoio. Risultato netto anche se abbiamo fatto una buona prestazione, abbiamo espresso un buon calcio e abbiamo creato diverse occasioni che non abbiamo concretizzato. Dispiace anche per i tifosi perché continuiamo a non vincere in casa, sicuramente non siamo felici”.

Su Mazzarri: “Ha cercato di compattare l’ambiente, perché venivamo da una situazione difficile. Ha ridato fiducia a noi nell’interno dello spogliatoio, la squadra ed il gruppo sono forti anche se con tante partite ravvicinate il tempo è poco. Ora dobbiamo preparare quest’altra sfida contro la Juventus, ma il mister conosce l’ambiente e questa è una cosa importante per noi”.

Umore in vista della Juventus? Gli obiettivi ci sono ancora, anche se la distanza dalle prime due è importante. Nel calcio può succedere di tutto, c’è delusione nello spogliatoio ma dobbiamo compattarci perché nelle ultime partite si è visto qualcosa di positivo. A Madrid ed oggi non meritavamo di perdere, dobbiamo continuare a lavorare”.

Scudetto scucito? La distanza è ampia, ora è inutile parlare di scudetto. Pensiamo di partita in partita e nell’anno nuovo vedremo, ora pensiamo alla Juventus che è uno scontro diretto ed è una partita importante per tutta Napoli e vogliamo fare bene”.

Giocare terzino sinistro? Ne ho parlato anche con il mister di questa possibilità, Natan ha fatto una buona partita. Io sono a disposizione del mister e se ci sarà occasione non mi tirerò indietro”.