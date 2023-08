Di Lorenzo a Dazn: "Reazione di squadra, dobbiamo mettere lo scudetto da parte! Sulle differenze tra Spalletti e Garcia..."

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Frosinone-Napoli 1-3. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Mi trovo bene con Politano, è un grande calciatore e sono contento del suo gol. Quanto dello Scudetto ci siamo portati in campo? Entriamo in campo da campioni e tutti ci vogliono battere, dobbiamo fare il massimo sempre. Abbiamo avuto una bella reazione da squadra. E' una bella vittoria. Spalletti è andato via e adesso dobbiamo essere bravi a resettare tutto. Dobbiamo mettere da parte lo Scudetto, perchè quest'anno sarà più difficile, ma ce la metteremo tutta. Cerchiamo di occupare gli spazi, lo facevamo già l'anno scorso e il mister ci ha chiesto di farli. Osimhen è bravissimo.

Differenze tra Spalletti e Garcia? Sono forti e a livello di idee dobbiamo anche cambiare, perchè le squadre sanno le nostre qualità. Garcia è preparato e siamo contenti di averlo con noi. L'errore che non dobbiamo fare è provare cose nuove e non crederci, Con il mister stiamo lavorando benissimo e cerchiamo nuove idee, faremo il meglio per fare una grande stagione".