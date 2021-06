Di Gennaro: "Politano? Bernardeschi è nel telaio, Mancini punta su di lui"

Ultime calcio - Antonio Di Gennaro, oggi commentatore tv e opinionista TMW Radio, ha parlato in diretta iniziando dalle convocazioni di Mancini per l'Europeo:

"Bernardeschi, a detta del ct, ha giocato bene nel suo ruolo ma pure come finto nove. La mossa tattica fu a Genova contro l'Ucraina con Chiesa-Berna-Insigne: quel giorno iniziò il percorso tattico di questa nazionale, col doppio play e il recupero palla immediato. Certo, se si va a vedere l'annata di Politano col Napoli è andata alla grande, ma a destra ci sono numerose opzioni. L'intelaiatura era quella. Dietro Toloi ti garantisce il doppio ruolo centrale/terzino meglio di Mancini, e poi c'è Sensi: per lui come Verratti, anche se infortunati, giusto aspettare. Mi auguravo poi la sorpresa Raspadori, oltre all'incoscienza gioca diversamente nel ruolo rispetto a Immobile e Belotti: dialoga coi centrocampisti e lega il gioco, proprio le idee di Mancini".

L'Inghilterra dovrà fare a meno di Alexander-Arnold.

"Con Hakimi è tra gli esterni destri migliori al mondo, per i piedi che ha potrebbe fare la mezzala... Sarà difficile sostituirlo, non so se Southgate tornerà alla difesa a tre come nel 2018, quando mise le basi per un certo percorso".

Conte lascia l'Inter per il Tottenham, che ne pensa?

"Penso che se arrivi a vendere Hakimi da campione d'Italia, di problemi economici ce ne sono e neanche indifferenti. Penso Conte l'abbia capito, tra l'altro quelle dichiarazioni dopo la finale dell'Europa League persa un anno fa così dure forse erano perché aveva annusato il ridimensionamento. Doveva avere rassicurazioni sul potenziamento dell'organico, mi auguro per l'Inter che possa essere soltanto Hakimi a lasciare, ma ho dei dubbi. Se si parlava di 100 milioni, vuol dire che ancora una trentina ne ballano: non vorrei fosse Lautaro un altro pronto a lasciare. Conte invece lavora sulle certezze. Certo, anche il Tottenham ha tanti debiti, vorrei capire come potranno fare ad investire tanto".

Tra l'altro forse parte Kane...

"All'Inter ha preso Lukaku, avendo ragione. Se andrà via Kane al Tottenham sarà come perdere Lukaku per l'Inter, oltre ai gol garantisce qualità di gioco. Dovesse succedere, significa che anche lì ci sono problemi economici".

C'è qualcuno che la intriga per gli Europei?

"La Spagna, ma anche il Portogallo. Il loro calcio è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni".