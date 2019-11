Di Gennaro: "Non so se ci avete fatto caso, ma ho notato una cosa su Di Lorenzo. Meret è il futuro dell'Italia"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore:

"Il percorso dell'Italia fin qui è stato lineare, a marzo le gare saranno più indicative e capiremo fin dove potremo esporci.

Meret mi sembra sia il futuro della Nazionale, è tra i più forti in assolto, è elegante, tecnicamente è migliorato molto e credo che all'Europeo farà il terzo portiere perchè ormai le gerarchie sono decise. Di Lorenzo è un giocatore importante perchè può giocare a destra e a sinistra e poi non so se ci avete fatto caso, ma nell'ultima partita ha fatto anche il centrale di difesa.

Milan-Napoli sarà una bella gara: il pari non serve a nessuno per cui mi aspetto due squadre che giocheranno a pallone. Il Napoli proverà ad imporre il gioco e poi giocare bene servirà per prepararsi al meglio alla gara di Champions col Liverpool. E' importante che ci sia la riappacificazione".