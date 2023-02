Di Gennaro: "Non mi aspettavo che Lobotka potesse diventare così forte, gli manca solo una cosa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’opinionista RAI Antonio Di Gennaro, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spalletti fa bene a predicare la calma, è sempre stato attento a queste cose e non è mai cambiato: non bisogna mai mollare, ma la squadra mi sembra che sia proiettata ad un futuro luminoso anche in Champions League. Ha dimostrato di essere una squadra molto europea.

Non mi aspettavo che Lobotka potesse diventare così forte, lui ci ha messo del suo e ora è insostituibile nonché uno dei più forti d’Europa nel suo ruolo: gli manca solo qualche gol in più.

Ci si può ancora innamorare del calcio, i calciatori del Napoli lo fanno e faccio un esempio su Kvaratskhelia”