Di Gennaro: "Napoli? Va monitorata la situazione di Mertens. Se rompe con Spalletti serve una punta, Petagna non è un titolare"

Antonio Di Gennaro, ex centrocampista del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

“L’acquisto importante è ovviamente Boga, visto quel che l’Atalanta ha speso. Ma pensando a chi ha bisogno, non può non venire in mente la Juve che deve rinforzare la difesa, se parte De Ligt, deve prenderne uno o due a centrocampo, oltre a un attaccante. Il Napoli perde quattro uomini per un mese, ma, soprattutto, va monitorata la situazione di Mertens. Se rompe con Spalletti serve una punta. Petagna non è un titolare”