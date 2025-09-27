Di Gennaro: "Napoli con certezze, una mossa tattica di Conte è stata decisiva! Su Lobotka e Modric..."

Le Interviste  
Di Gennaro: Napoli con certezze, una mossa tattica di Conte è stata decisiva! Su Lobotka e Modric...

Davide Di Gennaro, ex calciatore di Milan e Lazio, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in vista della gara tra i rossoneri ed il Napoli: 

Modric contro Lobotka. La sfida è tutta nei loro piedi? «Comunque vada vedremo una regia di grande qualità. Hanno visione e tempi di gioco, con qualche differenza. Lobotka ha meno capacità di lancio mentre Modric verticalizza con grande facilità. Lo slovacco gioca più sul corto e riesce comunque a farlo con grande efficacia. Parliamo di due reparti completi in tutto, fisici e dotati di capacità realizzativa». 

Quale può essere la chiave tattica? «Parliamo di due squadre che subiscono poco, in grado di avere qualità e allo stesso tempo equilibrio. Dal centrocampo arriva il filtro necessario, questa prerogativa potrà risultare decisiva in una gara così incerta». 
 
Rabiot può portare al Milan quello che ha portato McTominay al Napoli? «I rossoneri con il francese hanno portato il livello del centrocampo a quello dei partenopei, acquisendo forza ed esperienza. Il Napoli si porta dietro le certezze acquisite nel campionato scorso, ma la mossa di spostare lo scozzese sulla sinistra si è rivelata decisiva, diventando un uomo offensivo in più che va a inserirsi e concludere». 

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