Di Gennaro: "L'Italia ha le carte in regola per un grande Europeo"

Ultime calcio - Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno:

Pronto a commentare la Nazionale a Euro 2020?

"In questi due anni e mezzo ha sempre fatto un grande calcio, ha segnato, sono diverse partite che non subisce gol. Ci sono giocatori da recuperare, come in altre Nazionali, ma credo che ci siano le carte in regola per fare un grande Europeo. C'è la mentalità giusta e un ambiente fantastico. Si divertono tutti, si aiutano a vicenda. Penso Francia e Belgio hanno sulla carta giocatori di un certo peso, ma noi abbiamo il gioco, che è molto importante".

I tifosi però non sono così positivi:

"L'unico problema è che sta cercando di cambiare la mentalità. Il dogma è quello di recuperare subito palla una volta dopo che l'ha persa. Ci può essere un pericolo nelle ripartenze, ma non aver subito gol nelle ultime otto partite vuol dire che ha trovato equilibrio. Non siamo i favoriti, questo è vero".