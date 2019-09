Di Gennaro: "Koulibaly deve rientrare in forma, serve il Ghoulam vero"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Antonio Di Gennaro, ex calciatore

"Il Napoli ha cambiato modo di stare in campo: dopo anni, ora gioca senza regista e la squadra ne ha resistito negli equilibri. C'è da sistemare alcune cose, tra cui la forma di Koulibaly e il ritorno del Ghoulam vero.

La Nazionale italiana sta facendo molto bene: il lavoro di Mancini sta producendo i suoi effetti e sono sotto gli occhi di tutti. La squadra ha preso coraggio, i ragazzi credono in loro stessi ed è un piacere veder giocare una squadra che di volta in volta cambia interpreti senza però alterare il valore in campo".