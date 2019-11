Di Gennaro: "Insigne ritrovato in Nazionale ma che colpo per il Napoli con Di Lorenzo: sarà titolare all'europeo"

Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Di Gennaro è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"La nazionle fa bene a tutti, c'è grande entusiasmo e intensità. Giocatori che non sono al massimo nei club, si mettono inmostra in Nazionale. Insigne ha fatto gol in Bosnia ed è stato incisivo. Meret ha subito gol al primo tiro, ma conta poco. Di Lorenzo ha fatto bene e si candida. Il Napoli con Di Lorenzo ha fatto un grande colpo, è un jolly: potrà essere titolare all'europeo. Tonali? E' un ragazzo predestinato, esordisce senza problemi e senza emozioni. Forza, umiltà e presenza per mettersi in discussione. Un giocatore che tra 4-5 anni diventerà imprescindibile per la propria squadra".