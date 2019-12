Ai microfoni di “Stadio Aperto”, trasmissione di TMW Radio, è intervenuto Antonio Di Gennaro: “Il Napoli dopo essere arrivato vicinissimo allo scudetto con Sarri pensavo potesse vincere qualcosa con Ancelotti, soprattutto quest’anno con il mercato fatto secondo le sue richieste. Le cose non sono andate così perché ci sono state diverse problematiche. Ora per Gattuso sarà difficilissimo arrivare in Champions”.