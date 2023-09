Di Gennaro: "Il Napoli ha perso un giocatore stratosferico. Raspadori è un centravanti, ma può giocare anche in un altro ruolo!"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Verona Antonio Di Gennaro, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Raspadori mi piace molto, ma un attaccante di razza le due occasioni con l’Ucraina le segna: la prova globale è positiva, ma un attaccante si valuta anche dai gol e lui ne ha sbagliati due. Lui per me è un centravanti, ma con Osimhen davanti e con Simeone non è semplice.

Come deve impiegarlo Garcia? Per ora può metterlo sulle fasce, ma anche dietro Osimhen nel 4-2-3-1, magari in una partita con Lindstrom sulla fascia. Ci sono tante situazioni tattiche che possono cambiare le partite, lui è un attaccante e Spalletti voleva schierarlo per più minuti, ma con Osimhen e Simeone non è stato semplice.

La sosta può creare qualche scompenso, il Napoli ha perso un giocatore stratosferico e bisogna capire se Natan o chi per lui possa essere il sostituto adeguato”