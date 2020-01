Antonio Di Gennaro: "Il ciclo del Napoli è finito: Gattuso dovrà lavorare tantissimo, il dopo Sarri non è stato ancora metabolizzato"

Napoli notizie calcio - Per parlare dell'ultimo turno di Serie A è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro.

Sull'ultima giornata

"Mi piace la continuità dell'Inter, la Juve che finalmente ha fatto un secondo tempo vero alla Sarri. Ronaldo è tornato mentalmente e fisicamente. Certo, la vittoria della Lazio, visto come è avvenuta, è importante. Ha vinto nonostante le assenze di Leiva e Luis Alberto. L'Atalanta poi ci sta abituando bene, fa paura".

Sulla corsa scudetto

"La squadra di Sarri verrà fuori ora. Stupisce come Conte, in qualsiasi squadra va, riesca a far fare alle sue squadre quello che chiede. E lo sta facendo anche all'Inter. Sarà una bella lotta fino alla fine. Ora sfideranno Atalanta e Roma, saranno due test importanti. E non scordiamoci la Lazio".

Su Ibrahimovic

"Non ci si poteva aspettare la bacchetta magica. Ha messo due-tre palle gol. Deve crescere lui ma è una squadra in difficoltà, con delle lacune. Non sarà facile risalire. Per ricreare entusiasmo nei tifosi e nel gruppo serviranno due-tre vittorie consecutive. La Samp ha avuto palle gol clamorose. E' un punto guadagnato. Ibra sposta gli equilibri, ma mancano gli allenamenti e la confidenza con la squadra. ma già si è visto cosa può dare in campo".

Sul Napoli

"E' un ciclo finito. Anche ieri si è vista una squadra che a livello mentale si deve riprendere. Incontrava sì l'Inter, ma fa ancora difficoltà. Giocatori che mentalmente non ci sono più. Potrà dire la sua in Champions, ma in campionato la vedo veramente dura. Ruiz è spento, così come altri giocatori. Non riescono più a incidere. Gattuso dovrà lavorare tantissimo. Il dopo Sarri non è stato ancora metabolizzato"