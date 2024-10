Di Gennaro: "Ho giocato con Milinkovic Savic e ora lo rivedo in questo calciatore del Napoli"

Ultimissime Calcio Napoli - A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Davide Di Gennaro, ex calciatore di Milan e Lazio. Di seguito, un estratto dell'intervista.

La partita di ieri contro il Milan é stata una vera e propria prova di forza per il Napoli?

“Assolutamente si, adesso nemmeno Conte si può nascondere. Il Napoli é la capolista e la squadra da battere. Conte, dopo un annata complicata, ha fatto un lavoro eccezionale. Nella sua carriera Conte ha dimostrato che in queste circostanze lui ci sguazza e lo sta dimostrando ancora una volta”.

Sul Milan e la situazione difficile che stanno affrontando?

“Negli ultimi anni il Milan ha dimostrato di avere un collettivo e una struttura di squadra abbastanza delineato, anche difronte ad assenze importanti. É normale che poi quando non ci sono situazioni così tanto tranquille, anche il gruppo squadra e i risultati ne risentono”.

Secondo lei come sta gestendo la situazione Fonseca?

“Fonseca sta dimostrando di avere una grande personalità. Poi è normale che quando fai scelte di queste genere i risultati diventano fondamentali, a meno che non hai una società che ti appoggi totalmente. Tuttavia Fonseca sta facendo bene”.

Quindi il Napoli è la favorita per lo scudetto?

“Il Napoli ha una squadra di primissimo livello. Ha aggiunto giocatori come McTominay o Lukaku che in Serie A sono determinati per stazza fisica. Poi c’è una garanzia in panchina, Antonio Conte. Anche i ricambi sono molto importanti, ieri Gilmour ha fatto davvero bene e ha sostituito Lobotka nel migliore dei modi, non dimentichiamoci di Neres. Ovviamente siamo ancora all’inizio. Quindi dobbiamo rimanere tutti con i piedi per terra, ma per quello che si é visto finora il Napoli si candida seriamente ad essere una delle pretendenti per lo scudetto”.

Sul lavoro di Baroni?

“Il lavoro di Baroni é sotto gli occhi di tutti perché Roma non è una piazza facile. Baroni é un lavoratore, che si é guadagnato sul campo di poter allenare ovunque. Baroni ha sfatato un cliché, ovvero che chi fa bene con le squadre di media bassa classifica non deve per forza rimanere ad allenare le squadre piccole, ma può fare bene anche con le grandi. Poi gli va dato modo di dimostrare le proprie qualità. La Lazio é partita bene. Ovviamente siamo ancora all’inizio. Quindi é un po’ presto, però sono partiti bene”.

Lei nella Lazio ha giocato insieme a Milinkovic Savic, McTominay è simile all’ex Lazio?

“Per caratteristiche fisiche, sì, McTominay è simile a Milinkovic Savic. Per impatto fisico in Serie A, a differenza della Premier, fanno sempre molto bene. Quindi é stato un acquisto importante, non a caso é diventato subito un beniamino dei tifosi del Napoli”.