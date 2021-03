Ultime notizie calcio Napoli - Antonio Di Gennaro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio sul Napoli:

"L'ambiente non c'entra nulla se non ci sono i tifosi. Purtroppo è una questione di attenzione: ok marcare seguendo la palla, ma bisogna guardare anche l'uomo... Sarà molto complicato arrivare in Champions".