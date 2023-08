Di Fusco: "Se Zielinski parte il Napoli perde tanto, ce ne renderemo conto"

Notizie Calcio Napoli - L'ex portiere azzurro, Raffaele Di Fusco, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal":

"A centrocampo sarà difficile sostituire Zielinski se il polacco dovesse partire. Secondo me Garcia potrebbe cambiare qualcosa, ma bisognerà vedere anche le caratteristiche del centrocampista che arriverà. Con la cessione di Zielinski il Napoli perderebbe parecchio, ce ne accorgeremo quando non lo avremo più. Elmas per me per il livello del Napoli è ancora un'alternativa".