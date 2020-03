Di Fusco: "Napoli-Barcellona? Anche l'andata doveva giocarsi a porte chiuse: ecco perché"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Tifosi napoletani”, trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV. Ecco quanto da lui affermato:

“Si doveva giocare anche la partita contro il Barcellona del San Paolo a porte chiuse. I tifosi del Napoli di Milano sono venuti a Napoli per la partita, magari hanno acquistato i biglietti due mesi prima ed erano al San Paolo. Si doveva giocare anche quella partita a porte chiuse per evitare la diffusione del contagio. Coppa Italia? Ad inizio anno viene presa sotto gamba da tutti ma quando arrivi in semifinale vuoi vincere!”