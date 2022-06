Di Fusco: "Meret va aspettato con pazienza, concediamogli qualche errore come con Zielinski"

Raffaele Di Fusco è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Meret è stato sfiduciato dall’allenatore. Bisogna attenderlo come è capitato per Zielinski per tutti questi anni, Meret ha tutte le qualità per diventare un ottimo portiere, concediamogli qualche errore. Prenderei Sirigu come secondo, è un ragazzo che conosce già Meret e allo stesso tempo può darti affidabilità".