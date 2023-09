Di Fusco: "Donnarumma? Un errore che può costare la panchina, ma non credo Spalletti lo farà"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex Napoli: "Meret al posto di Donnarumma sarebbe stato messo in croce, ma penso ci stia passando anche lui. Ho sentito molto i commenti dell’opinione pubblica, dei media, parlavano di scarsa reattività: l’errore è stato lo spostamento a destra che ha fatto che non gli ha consentito di arrivare sul pallone. Stiamo parlando della Nazionale, a questi livelli non si possono fare certi errori. La punizione è stata battuta benissimo, per carità, ma un portiere come Donnarumma con la maglia della Nazionale italiana non può permettersi certi errori. Ha effettuato un gesto tecnico che, ripeto, fatto in anticipo è considerato errore. Spalletti può cambiare portiere in corsa? Lui l’ha già fatto a Napoli, portando Meret come primo portiere, partendo da secondo di Ospina. Certamente Alex se l’è conquistata sul campo ed ha dimostrato tanto, ma non credo che una cosa del genere possa essere fatta anche in Nazionale, onestamente. Vicario in pole? È un ottimo portiere, tant’è vero che il Napoli ne era interessato, ma sarebbe una scorrettezza “sorpassare” Meret, ne sarei sorpreso.".