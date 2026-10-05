Di Fusco: "22mln per Milinkovic-Savic non li avrei spesi! De Laurentiis non è uno sprovveduto, ecco perchè ha scelto Allegri""

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Raffaele Di Fusco, ex calciatore e compagno di Allegri al Napoli.

“Allegri devi guardarlo a fine annata, ha sempre detto che è a marzo che si vedono le squadre. Allegri ha sempre avuto risultati, anche col Milan se l’è giocata fino alla fine e poi ha grande esperienza europea. Nel ballottaggio tra Allegri e Italiano preferivo Allegri che è un grande gestore e quest’anno il Napoli va gestito, ha bisogno di calciatori da rivalutare. Ci sono diversi problemi per cui ci vuole esperienza e gestione per affrontare una stagione che vista la politica di mercato è molto rischiosa. La rosa del Napoli è una bella rosa, ma al completo! E al momento bisogna fare di necessità-virtù. Gli altri hanno fatto mercato, noi no per cui il gap è aumentato e ci siamo indeboliti ecco perchè dico che la politica del Napoli è molto rischiosa e arrivare in Champions non sarà facile.

De Laurentiis non è uno sprovveduto ed ha scelto Allegri proprio per gestire questa squadra, oltre che per la Champions. Al momento il Napoli non è una squadra competitiva per la Champions. Visto il ritrovato De Bruyne credo che anche Allegri lo sfrutterà di più.

22 milioni per Milinkovic-Savic non li avrei spesi, avendo Meret in squadra. Milinkovic è un buon portiere e ha dalla sua i piedi, ma Conte ha speso tanti soldi che potevano essere evitati. Allegri in questa situazione critica, deve anche rivalutare calciatori come Lucca e Lang. Credo che Allegri si trovi in una situazione non facile, ma porterà avanti il Napoli nel migliore dei modi”.