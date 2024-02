Di Canio: "Sul gol del Milan dove sono Juan Jesus e Anguissa? A 30 metri! Devono scalare tutti"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto l’ex calciatore della Lazio Paolo Di Canio, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il Milan ha sfondato a sinistra perchè Rafael Leao è molto dotato in tecnica ed atletismo, in alcune azioni sbaglia il tocco ma riesce sempre a prenderla in corsa. Il gol subito dal Napoli? Ma dove sono Juan Jesus e Anguissa? Ci sono i due centrali a destra, Lobotka non può assorbire Theo e Juan Jesus su Loftus Cheek. Devono scalare tutti, è una azione scontata e sono tutti a trenta metri di distanza, Anguissa è a 25 metri dall’avversario”